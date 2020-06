Decreto Rilancio: Agenzia entrate, da oggi utilizzabile credito d’imposta per immobili ad uso non abitativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, e tale diminuzione del fatturato deve essere verificata mese per mese. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in alternativa può essere ceduto. (Com)