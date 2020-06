Roma: al via manifestazione “Ragazzi d’Italia, cori “Duce Duce” e saluti romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata con i cori “Libertà Libertà” e “Duce Duce”, accompagnati da saluti romani, la manifestazione organizzata al Circo Massimo dal gruppo “I ragazzi d’Italia” che raggruppa diverse organizzazioni di estrema destra. “Siete giornalisti di stato” gridano alcuni manifestanti celati dietro le mascherine, in gran parte nere o tricolori, certi che “i giornalisti filtreranno tutto ciò che diremo”. Per ora i manifestanti sono radunati in via dei Cerchi in attesa di defluire all’interno del Circo Massimo una volta che inizieranno gli interventi dal palco fra cui quelli di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Roberto Fiore. Intanto sono stati accesi alcuni fumogeni ed intonate le note dell’inno d’Italia. (Rin)