Fase 3: Trano (Misto), servono misure drastiche e progetti precisi e non stati generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'era delle task force e degli annunci in diretta social deve finire: il governo non può dibattere su un evento, come gli stati generali dell'economia, per giorni e settimane. Così in una nota il presidente della commissione Finanze alla Camera dei deputati, Raffaele Trano. “Servono misure drastiche agganciate a progetti precisi: bisogna puntare alla crescita del mercato interno per far ripartire l’economia dopo la pandemia”, ha detto, sottolineando che l’Italia “ha giustamente protestato per l’assenza di partner europei ma oggi le cose sono cambiate”. Oggi, ha aggiunto, tocca al governo “avanzare proposte, non cercare i riflettori ma proporre soluzioni”. (Com)