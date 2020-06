Roma: Corbucci (Pd), corteo fascista è sfida a Capitale città aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I gruppi dell'estrema destra romana che oggi sfilano al Circo massimo vogliono mettere in scena una sfida diretta a Roma città aperta, proprio nel momento in cui le loro occupazioni illegali sono oggetto di indagine da parte della Procura e vengono liberate per essere restituite alla città". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, delegato nazionale del Pd e coordinatore della segretaria del Partito Democratico di Roma. "Così come fatto per il palazzo occupato da Casapound - aggiunge - è assolutamente necessario procedere quanto prima al recupero dei locali dell'Ater di via Taranto in VII municipio, dove esponenti di Forza Nuova hanno aperto un pub senza che vi siano i necessari permessi e le basilari condizioni di sicurezza sanitaria. In un momento in cui è fondamentale mantenere alto il livello d'attenzione sui rischi del Covid-19, l'estrema destra ha avviato una strategia della tensione per alzare il livello dello scontro con le Istituzioni, sfidando le regole del distanziamento fisico e mettendo a repentaglio la salute dei romani. Sono comportamenti intollerabili, che meritano una reazione collettiva e unitaria di tutte le Istituzioni coinvolte". (Com)