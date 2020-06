Spagna: Iglesias annuncia l'ingresso di Isa Serra e Jaume Asens nel direttivo di Podemos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pablo Iglesias, segretario generale di Unidas Podemos e vicepremier spagnolo, ha aggiunto due volti nuovi nella direzione del partito: Isa Serra e Jaume Asens. Iglesias ha annunciato queste novità in mattinata, quando ha aperto i lavori del primo incontro del Consiglio dei cittadini dopo la sua rielezione alla guida di Podemos. Serra è stata sinora portavoce di Unidas Podemos nell’Assemblea di Madrid, il consiglio della comunità, e adesso diventa portavoce della formazione politica a livello nazionale al fianco di Rafa Mayoral che viene confermato all’incarico. Asens, invece, all’inizio della legislatura è stato nominato presidente del gruppo parlamentare di Unidas Podemos al Congresso dei deputati – camera bassa del parlamento – e ora entra a far parte della direzione del partito. A completare l’organismo direttivo il capo di gabinetto del vicepremier Iglesias, l’ex capo dello Stato maggiore della Difesa Julio Rodríguez. Secondo Iglesias, la nuova direzione dovrà risolvere alcuni problemi interni alla formazione politica, ma anche contribuire a contrastare la crisi sociale acuita dall’emergenza del coronavirus. Iglesias ha affermato che la "crisi sociale peggiorerà", ma ha garantito che il governo continuerà a costruire "uno scudo sociale in modo che milioni di spagnoli possano resistere” a questa crisi economica "mettendo al primo posto l'interesse generale". (Spm)