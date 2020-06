Trasporto aereo: Air Malta, dal primo luglio riprendono voli per la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air Malta ripristinerà dal primo luglio i voli di collegamento con Catania, in Sicilia, Francoforte, Monaco, Dusseldorf e Berlino, in Germania, Praga, in Repubblica Ceca e Lussemburgo. È quanto riferito dalla compagnia aerea in merito al suo programma in vista della stagione estiva presentato oggi. La settimana dopo verranno aggiunte anche delle rotte per le città svizzere di Ginevra e Zurigo. Stando a quanto si legge in un comunicato, le prenotazioni dei voli per queste destinazioni sono già disponibili. Il programma di volo della compagnia aerea si basa sul modello di "corridoi sicuri" che le autorità maltesi hanno adottato per incoraggiare i viaggi fra paesi ritenuti a basso rischio di contagio da coronavirus. (Res)