Roma: manifestanti caricano giornalisti e forze ordine, volano petardi e bottiglie

- Lanci di bottiglie e petardi verso i giornalisti, fumogeni, cariche e una bomba carta. Sale la tensione al Circo Massimo dove i partecipanti alla manifestazione organizzata dal gruppo “I ragazzi d’Italia” si sono radunati nei pressi di piazza San Teodoro per dare il via alla sassaiola verso cronisti e forze dell’ordine. Il tutto al grido di “giornalisti terroristi”. A fronteggiare i tifosi alcuni agenti in tenuta antisommossa che stanno rispondendo alle cariche dei manifestanti. (Rin)