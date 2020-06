Roma: Mennuni (Fd'I), società Ss Lazio fiore occhiello della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plaudiamo alla notizia dell'accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato dalla Lazio Nuoto sul bando di assegnazione deciso da Roma Capitale sulla piscina della Garbatella. È quanto dichiara in una nota Lavinia Mennuni, consigliere capitolino di Fd'I. "Come Fdi - spiega- fin dall'inizio abbiamo segnalato le nostre perplessità sulla gara indetta dalla giunta 5 Stelle, dubbi di merito legati al fatto che a fronte di decine di impianti sportivi pubblici con concessioni scaduti si sia emanato un'unica gara che, in sostanza, ha estromesso una società storica come la Ss Lazio Nuoto punto di riferimento a Roma per lo sport di base, oltre ad aver lanciato nei suoi 30 anni ed oltre di attività diversi campioni olimpici. Dal Tar un primo passo positivo, auspichiamo quindi che la giustizia amministrativa riconosca, al contrario dei grillini, il giusto valore alla Lazio Nuoto, fiore all'occhiello della nostra città". (Com)