Hong Kong: attivista Wong, piano sui visti di Jonhson è "una scialuppa di salvataggio"

- Il piano del premier britannico Boris Johnson che prevede di concedere dei visti a 3 milioni di cittadini di Hong Kong è solo "una scialuppa di salvataggio". Lo ha detto al quotidiano britannico “The Times”, Joshua Wong, figura simbolo delle proteste anticinesi svoltesi ad Hong Kong negli ultimi anni. Secondo Wong la proposta di Johnson verrà messa in piedi solo se “sarà accaduto qualche evento disastroso. Perché il Regno Unito, se i nostri legami storici e l'amicizia sono davvero così profondi, dovrebbe permettere che accada qualcosa di disastroso a Hong Kong?”, ha chiesto l’attivista, secondo cui il vero focus della strategia internazionale dovrebbe essere “come possiamo impedire l’attuazione della legge sulla sicurezza”. "Chiediamo al governo del Regno Unito di imporre le sanzioni necessarie per spingere per il ritiro del disegno di legge e affinché la Cina onori la sua promessa di autonomia" nei confronti di Hong Kong. Wong, inoltre, ha suggerito di estromettere definitivamente la società cinese Huawei dai piani britannici per realizzare l’infrastruttura nazionale 5G. “Questo tipo di società di telecomunicazioni statale esporterà semplicemente l'ideologia autoritaria. Eroderà i valori liberali in cui crediamo tutti”, ha spiegato l’attivista hongkonghese. (Rel)