Roma: resta alta tensione, alcuni manifestanti cercano contatto con giornalisti

- Tensione anche fra i manifestanti riuniti al Circo Massimo per la manifestazione indetta dal gruppo “I ragazzi d’Italia”. Mentre alcuni gruppi di dimostranti di estrema destra si stanno staccando dal resto dei partecipanti per cercare il contatto con i giornalisti, altri tentano di trattenerli, anche con messaggi dal palco allestito al centro del Circo Massimo. Sul posto sono disposti gli agenti in tenuta anti sommossa ed alla fine di via dei Cerchi è stato schierato anche un mezzo dotato di idrante. (Rin)