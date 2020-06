Roma: inizia manifestazione dal palco, Polizia in assetto antisommossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il parapiglia, con lancio di petardi, bottiglie contro i giornalisti, la Polizia in assetto antisommossa ha rimandato indietro i manifestanti di estrema destra. Alcuni, una piccola minoranza, si sono dissociati dall'accaduto e si sono allontanati dal centro del Circo Massimo, dove c'è un palco da cui si terranno gli interventi. All'origine del parapiglia ci sarebbe un diverbio tra manifestanti. Dal palco è risuonato l'inno d'Italia, poi un altro momento di confusione con la polizia e i carabinieri che sono avanzati da via dei Cerchi verso il Circo Massimo in assetto antisommossa (Rer)