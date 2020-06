Kosovo-Serbia: Pristina rimuove le "misure di reciprocità" e prova a riavviare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo, guidato dal primo ministro Avdullah Hoti, ha revocato le cosiddette misure di reciprocità in vigore nei confronti della Serbia, aprendo così la strada alla ripresa del dialogo fra Pristina e Belgrado. Nel corso di una conferenza stampa, Hoti ha dichiarato che il Kosovo ha revocato tutti gli ostacoli al dialogo e che ora è il turno della Serbia di agire in tal senso. Il premier ha affermato inoltre che la decisione è stata presa in collaborazione con partner internazionali. Hoti ha osservato che il Kosovo è pronto a riprendere il dialogo sottolineando che il processo sarà guidato dal governo e non dalla presidenza del Kosovo. "Sulla base delle competenze costituzionali, il primo ministro guida il dialogo. Anche se volessi, non posso trasferire le mie competenze al presidente. Il governo guida il dialogo e riferisce al parlamento", ha affermato Hoti. "Qualora il dialogo non produca i risultati attesi, ci riserviamo il diritto di prendere nuove decisioni in merito", ha affermato il primo ministro. (segue) (Alt)