Kosovo-Serbia: Pristina rimuove le "misure di reciprocità" e prova a riavviare il dialogo (2)

- La notizia della rimozione delle misure di reciprocità - in sostanza dazi e il riconoscimento del Kosovo nelle etichettatura delle merci d'importazione - ha provocato la reazione positiva del presidente Hashim Thaci che ha scritto su Facebook: "Accolgo con favore la decisione odierna del governo del Kosovo di rimuovere tutti gli ostacoli che la Serbia ha sinora utilizzato come pretesto per bloccare il dialogo per la normalizzazione delle relazioni". La pressione internazionale “dovrebbe ora essere diretta sulla Serbia in modo che il dialogo possa riprendere senza ritardi", ha aggiunto il presidente kosovaro. Anche l’inviato dell’Ue per il dialogo, il diplomatico slovacco Miroslav Lajcak: “Accolgo con favore la decisione odierna del governo del Kosovo di rimuovere le recenti misure di reciprocità. La rapida rimozione degli ostacoli alla ripresa del dialogo facilitato dall'Unione europea mostra un chiaro impegno del Kosovo a tornare al tavolo senza indugio”. (Alt)