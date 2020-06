Roma: Pedica (Pd), primarie per trovare candidato sindaco? Io in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma da 5 anni è ferma. Del cambiamento grillino non si è vista neanche l'ombra e ora tocca al centrosinistra trovare un candidato sindaco forte. Un nome c'è, ed è quello di Nicola Zingaretti. Ma se il nostro segretario dovesse decidere di non scendere in campo, allora dobbiamo fare le primarie di centrosinistra con chi in questi anni è stato sempre presente sul territorio. In questo caso io sono pronto alla sfida". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica. "Le primarie - aggiunge Pedica - devono essere una sfida tra chi ama Roma e lavora da anni sul territorio - sottolinea Pedica - . In questi anni abbiamo visto morire la Capitale per colpa di una giunta incompetente che tira a campare con annunci e post su Facebook e Twitter. I romani e le imprese chiedono solo di avere un vero sindaco e non un avatar. Dobbiamo affrontare in primis i problemi della mobilità e dei rifiuti e su questi argomenti sono pronto alla sfida". (Com)