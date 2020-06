Libia: al Sisi, Haftar e Saleh hanno raggiunto un accordo per porre fine alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha annunciato che Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, hanno trovato un accordo per porre fine alla crisi libica. Al Sisi ha fatto l'annuncio nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo alla presenza di vari ambasciatori tra cui l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini. Mettendo in guardia sulla serietà della situazione in Libia e sugli effetti di quest'ultima sui paesi confinanti e su scala internazionale, al Sisi ha stigmatizzato "l'insistenza di alcuni attori per continuare la ricerca di una soluzione militare alla crisi libica". Il presidente egiziano ha sottolineato che l'accordo prevede un appello alla comunità internazionale affinché obblighi i paesi stranieri ha ritirare i propri mercenari dalla Libia. "L'iniziativa necessita di un cessate il fuoco e del rispetto di tutte le risoluzioni Onu in merito", ha dichiarato Al Sisi, aggiungendo che "le pratiche di alcuni paesi aggravano la situazione di crisi in Libia". (segue) (Cae)