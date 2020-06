Libia: al Sisi, Haftar e Saleh hanno raggiunto un accordo per porre fine alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, questi ha criticato l'intervento turco, dicendo che l'Lna si è mobilitato per combattere il terrorismo a Tripoli. "Come da suoi doveri costituzionali, l'Lna si è mosso per liberare il paese delle milizie che stanno saccheggiando i libici. Quando l'Lna era sul punto di liberare Tripoli, la Turchia è intervenuta con oltre 10 mila terroristi per impedire la liberazione della capitale dal terrorismo", ha dichiarato Saleh. "In risposta all'appello dei paesi arabi, l'Lna ha accettato una tregua che la controparte non ha tuttavia rispettato", ha aggiunto Saleh accusando Ankara di sponsorizzare il terrorismo e lodando il ruolo egiziano e l'impegno di Al Sisi per ristabilizzare la situazione in Libia. Stamani era stato annunciato un incontro al Cairo tra Saleh e Haftar dopo che ieri, 5 giugno, i due avevano già interloquito alla ricerca di una soluzione concordata per porre fine alla crisi nel paese nordafricano. (segue) (Cae)