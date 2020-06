Migranti: Lamorgese, ferma condanna per incendi a Lampedusa, lo Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna degli atti incendiari della scorsa notte a Lampedusa che fanno seguito ad altri gravissimi episodi dei giorni scorsi". Lo ha affermato in una nota il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Il Viminale sta profondendo ogni sforzo per affrontare la difficile situazione dell'isola a seguito della pressione migratoria nel Mediterraneo. Lo Stato c'è. Dobbiamo individuare i responsabili che tentano di alimentare tensioni e offendono la solidarietà e la generosità della comunità lampedusana", ha aggiunto la titolare dell'Interno. (Com)