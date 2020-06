Ex Ilva: Labriola (FI), Conte vari nuovo piano siderurgia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "deve assolutamente riprende in mano il dossier ex Ilva, rendere pubblico l'accordo del 4 marzo e il piano industriale, convocare un tavolo di crisi permanente con la società franco-indiana, i sindacati, e l'indotto per varare un nuovo piano della siderurgia italiana". E' quanto chiede in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, secondo cui "il piano industriale presentato da ArcelorMittal" per l'ex Ilva "è irricevibile e sorprende la perpetua assenza dell'esecutivo, nessuna reazione è pervenuta. Forse lo stanno ancora leggendo o più probabilmente stanno cercando il modo di salvare la faccia per poi accettarlo supinamente. Patuanelli e Catalfo - sottolinea - invece non dovrebbero perdere tempo per convocare subito un tavolo tra ArcelorMittal, sindacati, indotto, per concertare una soluzione credibile perché mentre il governo latita l'azienda cade a pezzi mettendo ogni giorno a rischio operai e cittadini, come dimostrano i continui cedimenti strutturali ed incidenti che non fanno notizia solo perché fortunatamente non ci sono vittime". Invece mentre ArcelorMittal "riduce la produzione a 6 tonnellate, mette per strada 3.300 lavoratori, rimanda le opere di ambientalizzazione e gli investimenti sull'Afo5 le dichiarazioni di Patuanelli sembrano incoraggiare la società ad andarsene", conclude.(Com)