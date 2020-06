Italia-Austria: Di Maio, il 15 giugno auspichiamo una completa riapertura dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia guarda al 15 giugno come alla data che possa garantire una completa ripresa dei collegamenti con gli altri paesi europei e, fra questi, anche con l'Austria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con l’omologo, Anze Logar, a Lubiana. “Ho parlato nei giorni scorsi con il collega austriaco Alexander Schallenberg e abbiamo avviato un confronto quotidiano fra gli istituti italiani e la comunità scientifica. Stiamo lavorando con l’intenzione italiana di guardare al 15 giugno come una data che possa riguardare il paese Italia nella sua interezza”, ha detto Di Maio, in riferimento alla riapertura totale dei confini fra i due paesi e che non coinvolga, eventualmente, solo l’Alto Adige. “Ogni Stato membro Ue farà le sue valutazioni ma il nostro lavoro è quello di assicurare un’esatta rappresentazione dell’andamento epidemiologico italiano. Siamo stati il primo paese dell’occidente a entrare nella crisi del coronavirus”, ha ricordato Di Maio e “il primo a dichiarare il lockdown quando altri pensavano che fosse esagerato quindi non vogliamo essere superficiali”. L’Italia, ricorda il ministro, “parla con i numeri. Siamo sempre stati trasparenti. Ed è per questo che abbiamo deciso di aprire il 3 giugno, appena i dati ce l’hanno permesso e i dati ora dimostrano che questa scelta era possibile”. Per questo motivo, ha detto Di Maio, dal 3 al 15 giugno l’Italia è impegnata a livello bilaterale per garantire una riapertura dei collegamenti con gli altri paesi europei. (Seb)