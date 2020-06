Ue: Di Maio, Recovery Fund efficace se avrà tempi certi, in gioco il futuro dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Fund avrà efficacia se avrà tempi certi e su questo punto si gioca il futuro dell’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con l’omologo sloveno, Anze Logar, a Lubiana. “Credo di poter dire che con la Slovenia concordiamo sul fatto che la tempistica del Recovery Fund sarà fondamentale. Non possiamo pensare, come dice qualcuno, che questi fondi saranno disponibili da giugno o gennaio 2021, con questa tempistica sarà difficile potervi accedere”, ha detto Di Maio. “Plaudo l’iniziativa della Banca centrale europea nel continuare a rafforzare il sostegno a tutti gli Stati creando delle condizioni di mercato molto vantaggiose”, ha aggiunto il ministro in merito alla decisione della Bce di estendere il programma di acquisto di titoli di Stato. “Credo che sia passato molto tempo dalle prime mosse dall’Ue, all’inizio di questa crisi, e quello che sto vedendo ora: vedo un’altra Ue e l’ho vista già con le iniziative di Ursula von der Leyen sul patto di stabilità, sul fondo Sure, e in merito al prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei) e vedo che anche la Bce, e ne sono molto contento, sta aiutando le condizioni di mercato”, ha aggiunto il ministro. “Il Recovery Fund avrà efficacia se avrà tempi certi ed è sui tempi che si giocherà la trattativa che è una trattativa sul futuro dell’Ue. Il futuro dell’Ue è adesso, si sta scrivendo adesso in queste trattative. Italia, Slovenia e gli altri paesi che hanno per primi spinto per una soluzione ambiziosa sono fra coloro che stanno scrivendo questo futuro”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Seb)