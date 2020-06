Decreto Scuola: Crippa (M5s), è legge fondamentale per il comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato appena approvato alla Camera dei deputati in via definitiva il decreto Scuola. Un decreto molto importante che, in modo irresponsabile, le opposizioni hanno provato a far decadere". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: "Voglio ringraziare tutti i miei colleghi per il lavoro, l'impegno, e la passione profusi in questi giorni, per far diventare legge un decreto che era in scadenza. Il mio ringraziamento va, in particolare, ai parlamentari del Movimento 5 stelle della commissione cultura. Con il decreto scuola mettiamo un primo importante tassello per la riapertura, in sicurezza, delle scuole, prevista a settembre, e garantiamo a tutti gli studenti che, a breve, sosterranno gli esami di maturità, una tappa importante, di poterlo fare in presenza e in totale sicurezza". "Basta tagli all'istruzione e ai precari perenni – prosegue l'esponente dei 5 stelle - è questo il messaggio che lanciamo con questa legge, partendo dalla soluzione adottata per il concorso straordinario per 32 mila docenti precari, che sarà basato sul merito e anche sulla qualità dell'istruzione. Inoltre, un altro punto saliente di questo testo, e la previsione di procedure semplificate per la realizzazione dei necessari e fondamentali e non più rinviabili, interventi di edilizia scolastica". "Altro punto da segnalare - aggiunge - è quello dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e della loro trasformazione in graduatorie provinciali. Ma, soprattutto, sono previste maggiori tutele per gli studenti con disabilità. Nessuno deve rimanere indietro". Infine, "ringrazio il ministro Lucia Azzolina, per il grande lavoro svolto, a vantaggio di tutto il mondo scolastico, nonostante gli odiosi insulti e le vergognose minacce, che non hanno fermato la sua opera", conclude. (Com)