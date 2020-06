Libia: Al Sisi, accordo tra Haftar e Saleh per cessate il fuoco in vigore dall'8 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cessate il fuoco su tutto il territorio libico entrerà in vigore alle sei di dopodomani, 8 giugno, come da accordo raggiunto al Cairo da Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica. Lo ha annunciato il presidente egiziano Abdelfattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo alla presenza di vari ambasciatori tra cui l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini. Il capo di Stato egiziano ha dichiarato di avere "invitato entrambi - Haftar e Saleh - al Cairo per cercare una soluzione alla crisi libica. Dopo due giorni di incontri, si sono accordati per lanciare la dichiarazione del Cairo, la quale include un'iniziativa intra-libica nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite in merito e delle conferenze di Parigi, Roma e Berlino. L'iniziativa lancia un appello per il rispetto di tutti gli sforzi internazionali e onusiani precedenti attraverso un cessate il fuoco in vigore dalle sei dell'8 giugno". Al Sisi ha aggiunto di essere "profondamente preoccupato" dall'insistenza di alcuni attori sullo scenario libico per il ricorso a una soluzione militare della crisi. (Cae)