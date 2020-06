© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forza del centrodestra in questi anni è stata la lealtà e la compattezza, mai come adesso sono valori necessari soprattutto sperando che Conte finalmente apra a un confronto vero per risollevare il paese." Così al GR1 Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato. (Com)