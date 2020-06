Fase 3: Grimoldi (Lega), tweet Mantellini? Ora Conte lo cacci da task force contro odio online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la serie l'uomo sbagliato al posto sbagliato. Questo Governo di incompetenti su tutto è riuscito a nominare questo signore come esperto nella task force contro l'odio online. Ora Conte abbia almeno la decenza di cacciare via subito questo Mantellini dalla task force". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi, commentando il tweet dello scrittore Massimo Mantellini. "Lo dico piano. Chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno per questa estate", si legge nel 'cinguettio' incriminato.(com)