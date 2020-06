Milano: Comazzi (FI), solidarietà a Fontana e Sala, fermare il prima possibile pericolosa spirale d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà al governatore Fontana e al sindaco Sala per la vergognosa scritta apparsa questa mattina in zona Chiesa Rossa. Gli antagonisti di sinistra stanno alimentando una pericolosa spirale d’odio che va fermata il prima possibile”. Lo afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale commentando il murale che recita "Fontana assassino, Sala zerbino". “Mi auguro - prosegue l’azzurro - che le forze dell’ordine identifichino al più presto i responsabili, che vanno identificati e denunciati. Messaggi di questo tipo non sono tollerabili in democrazia”. (com)