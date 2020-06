Scuola: Ascani (Pd), anno scolastico è stato eccezionale da molti punti di vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno scolastico che si sta concludendo è stato eccezionale da molti punti di vista e la scuola ha dato una grande prova di forza di volontà e di capacità di mettersi in gioco. Così la deputata del Partito democratico e viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani, commentando su Facebook l’approvazione del decreto Scuola alla Camera dei deputati. “La didattica a distanza ha tamponato l’emergenza, ma ha anche messo in evidenza diseguaglianze e fragilità: le competenze sviluppate resteranno a disposizione, ma rimane soprattutto la consapevolezza che a settembre non si può ricominciare con la didattica a distanza perché la scuola è un’altra cosa”, ha scritto, sottolineando la necessità di aprire in fretta una nuova fase. “Abbiamo pochissimo tempo per individuare con gli enti locali gli spazi aggiuntivi che serviranno per garantire il distanziamento e la sicurezza: in molti hanno commentato il documento del Comitato tecnico scientifico con toni apocalittici, tacendo quel che la normativa vigente già prevede quanto ai metri quadri per alunno da garantire nelle classi”, ha continuato, affermando che “rispettare il criterio del metro di distanza è difficile ma non impossibile nelle nostre strutture”. (segue) (Rin)