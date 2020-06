Scuola: Ascani (Pd), anno scolastico è stato eccezionale da molti punti di vista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Pd ha poi ribadito di aver incontrato più volte negli ultimi giorni i rappresentanti delle Regioni, dei comuni e delle province, con cui è stato elaborato “un metodo di lettura dei dati che sarà utile per gli incontri bilaterali informali che avremo dalla prossima settimana con le singole Regioni, gli Usr e le rappresentanze regionali di Anci e Upi per approfondire le esigenze e gestire insieme le criticità”. L’autonomia scolastica, ha aggiunto, avrà un “ruolo importantissimo così come i patti di comunità, ma serve un accompagnamento da parte delle istituzioni centrali perché nessuno resti indietro”. Nel frattempo, ha scritto Ascani, bisogna prendere in fretta delle decisioni su organici, orari di ingresso e uscita che permettano di evitare assembramenti, sul trasporto scolastico e sulle mense. “Anche in questo ambito autonomia e comunità locali conteranno moltissimo, ma occorre accompagnare le singole realtà perché nessun dirigente e nessun ente locale venga lasciato solo a gestire le difficoltà: se le mascherine debbano o meno essere obbligatorie per gli studenti si potrà decidere, credo, più a ridosso del nuovo anno scolastico, anche alla luce dell’andamento dell’epidemia”, ha spiegato il viceministro. In conclusione, la deputata ha invitato a riflettere sulla data delle elezioni. “Non possiamo permetterci di aprire le scuole per poi doverle richiudere poco dopo in quanto sede di seggi elettorali”, ha spiegato. (Rin)