Decreto Scuola: Scurati (Lega Lombardia), governo Pd-M5s getta la maschera su istituti paritari

- "Sulle scuole paritarie il governo Pd-M5s ha gettato la maschera abbandonando al loro destino gli istituti e i 900 mila studenti che li frequentano". Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, interviene in merito all'approvazione del decreto Scuola. "Parole tante e fatti zero: tutte le proposte e gli ordini del giorno presentati dalla Lega sono stati bocciati in Parlamento. Risultato: nessun beneficio fiscale previsto per le scuole paritarie, una realtà fondamentale nell'educazione scolastica, frequentate da quasi un milione di ragazzi. In Lombardia – prosegue Scurati – sono oltre 2500 le strutture paritarie che garantiscono il diritto della libertà di scelta, previsto dalla Costituzione e che senza sostegni legati al momento difficile del Covid sarebbe di fatto violato". "Il ministro dell'istruzione Azzolina fa finta di non ricordare che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole pubbliche e dalle scuole paritarie private. Questa visione ideologica della scuola sta causando infiniti danni agli istituti privati, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e il futuro dei nostri studenti". "A questo – continua Scurati – dobbiamo sommare i disagi causati dall'assenza di contributi, cassa integrazione che ancora non arriva, difficoltà nel corrispondere gli stipendi. La colpevole assenza del Governo fa sì che molte scuole paritarie non sanno nemmeno se potranno riaprire a settembre". (com)