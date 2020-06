Decreto Rilancio: Delrio (Pd), estensione superbonus altro passo per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoriamo per il rilancio dell’economia italiana e per la crescita sostenibile con l'ampliamento alle seconde case e l’estensione al 2022 del superbonus al 110 per cento previsto negli emendamenti della maggioranza al decreto in esame alla Camera: grazie all'effetto moltiplicatore in un settore chiave come l'edilizia si contribuisce alla ripartenza del paese ma si dimostra anche che sviluppo e benessere si possono creare puntando sulla sicurezza del nostro patrimonio abitativo e sulla sostenibilità. Così in una nota il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. “Inoltre la riduzione dei consumi grazie al miglioramento energetico produrrà un abbassamento della bolletta energetica del paese e un importante aiuto nell'azione contro le cause dell'inquinamento ambientale”, ha scritto, sottolineando che con il superbonus e questi miglioramenti proposti “stiamo compiendo un passo significativo nella direzione dei principi di rispetto dell'ambiente che proprio ieri abbiamo celebrato con la giornata internazionale dedicata alla difesa della nostra casa comune". (Com)