Governo: fonti Pd, nessuna contrapposizione con Conte

- Si è tenuta questa mattina una video chat con il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, il vice Andrea Orlando, i capigruppo di Camera e Senato e la delegazione dei ministri. Lo si apprende da fonti del Pd, stando alle quali non è emersa alcuna volontà di contrapposizione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Durante la discussione è stata invece confermata l'esigenza di costruire da subito un percorso serio e concreto per affrontare in maniera adeguata le grandi sfide economiche e sociali che si prospettano. Una risposta adeguata ai danni devastanti che la pandemia ha inferto al paese che possa costruire la ripresa nella direzione dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale. I presenti hanno poi ribadito che anche grazie all’iniziativa italiana in Europa il paese può contare su risorse economiche mai avute nel corso degli ultimi decenni, sottolineando la necessità di utilizzare nel modo più efficace possibile per risollevare e cambiare positivamente lo sviluppo della nazione. (Rin)