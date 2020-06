Decreto Scuola: D'Incà, studenti possono tornare in aula a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 245 voti favorevoli e 122 contrari è stato dato il via libera definitivo alla Camera per il decreto Scuola, all'interno del quale ci sono tutti gli interventi necessari affinché i nostri studenti possano tornare a settembre a studiare sui loro banchi, nelle loro classi e con i loro compagni". Così il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha commentato sul proprio profilo Facebook il via libera definitivo della Camera di deputati al decreto scuola. Nel messaggio il ministro ha voluto ricordare che "proprio oggi, in molte regioni d'Italia, è l'ultimo giorno di scuola, e voglio ringraziare gli insegnanti che con la loro dedizione e il loro impegno, attraverso la didattica a distanza, hanno saputo dare ai nostri ragazzi la possibilità di continuare a studiare, nonostante il lockdown". "Un grazie - ha aggiunto - va anche alle famiglie italiane, ai genitori che hanno accompagnato i figli in questo percorso formativo eccezionale e ai nonni che hanno consentito alle famiglie di cavarsela. Un grazie anche a quei genitori che da soli e senza nonni ce l’hanno fatta. Siete un grande esempio. E un grazie, naturalmente, a tutti gli studenti che si sono adattati a questo anno scolastico particolare. Siete il futuro del paese, arrivederci a settembre", ha concluso. (Rin)