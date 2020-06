Brasile: Bolsonaro, nostro paese potrebbe seguire gli Usa e uscire dall'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe seguire gli Stati Uniti e decidere di abbandonare l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Lo ha dichiarato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a "Cnn Brasile", accusando l'Oms di essere "un'organizzazione politica partigiana". "A cosa serve questa Oms? Qualche giorno fa l'Oms ha raccomandato di non proseguire i test sull'idrossiclorochina e ora ha fatto marcia indietro. (Bisogna solo) prendere i loro soldi e iniziare a pensare diversamente", ha detto Bolsonaro, per il quale "o l'Oms lavora senza pregiudizi ideologici, o ne usciremo. Non abbiamo bisogno di nessuno da fuori che ci dia lezioni sulla salute", ha aggiunto Bolsonaro. Il capo dello Stato brasiliano, che ha ricordato come gli Stati Uniti abbiano già interrotto i finanziamenti all'Oms, denuncia da tempo raccomandazioni da lui considerate esagerate sulla portata della crisi sanitaria del coronavirus. Bolsonaro ha quindi rivendicato la scelta di voler aprire all'uso dell'idroclorochina sin dalle prime fasi della malattia Covid-19, ricordando che la rivista "The Lancet" ha ritirato - per problemi metodologici - l'articolo che aveva spinto la stessa Oms a interrompere le ricerche. (segue) (Brb)