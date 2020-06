Milano: minaccia ex moglie con coltello per vedere figlio piccolo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 44enne marocchino è stato arrestato a Milano dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti dell’ex moglie, una connazionale di 30 anni. L’uomo alle 21.30 di venerdì sera si è presentato ubriaco in via Ravenna a casa della donna pretendendo di vedere il figlio di un anno, minacciandola e tentando di colpirla con un coltello. Nella circostanza in soccorso della donna è intervenuto il custode dello stabile, un egiziano di 39 anni, che è stato colpito lievemente al volto con un coccio di bottiglia dall’arrestato. Sul posto sono arrivati i militari del nucleo Radiomobile che hanno bloccato il 44enne e lo hanno arrestato. La donna in sede di denuncia ha raccontato di analoghi comportamenti vessatori e violenti commessi in passato dall’uomo e già oggetto di denuncia. Tutti i presenti sono stati visitati sul posto da personale medico, rifiutando il trasporto in ospedale. L’uomo è stato anche arrestato per lesioni personali ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima. (Rem)