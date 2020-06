Libia: al Sisi riceverà oggi il comandante dell'Lna Haftar e il presidente della Camera dei rappresentanti libica Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdulfattah al Sisi riceverà oggi al Cairo il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. Lo riferisce il quotidiano egiziano "Al Ahram" citando un comunicato presidenziale. All'incontro parteciperanno anche il ministro della Difesa egiziano Mohamed Zaki, il capo dei servizi d'intelligence Abbas Kamel e il presidente del parlamento egiziano Ali Abdel Aal.Oggi al Cairo è previsto un nuovo incontro tra Aguila Saleh e Khalifa Haftar per discutere della crisi libica. Nel corso dell'incontro è probabile la firma di un documento da parte di entrambi le parti libiche alla presenza di funzionari egiziani e ambasciatori stranieri, secondo quanto riferito da fonti semi-ufficiali. L'incontro - stando alle dichiarazione di Ali Abdel Aal - è frutto dell'impegno egiziano "per ottenere la sicurezza e la stabilità politica della Libia per il bene del suo popolo fratello". Il presidente del parlamento egiziano ha altresì evidenziato che "la sicurezza della Libia è un'estensione della sicurezza nazionale egiziana".Ieri, 5 giugno, Saleh e Haftar si sono già incontrati per discutere le modalità per affrontare la crisi libica e avvicinare i propri punti di vista. L’incontro tra i due è avvenuto in concomitanza con l’annuncio da parte dell’Lna del ritiro da Tarhuna, ultima roccaforte delle forze di Haftar in Tripolitania se si esclude Al Jufra, a ridosso del confine con la Cirenaica. Il colloquio giunge inoltre mentre la Missione di supporto Onu in Libia (Unsmil) per riprendere i colloqui di Ginevra del gruppo militare 5+5, composto da cinque esponenti dell'Lna e cinque del Gna. (Cae)