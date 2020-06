Milano: Comune si aggiudica 28 milioni di finanziamento Cipe per riprogettare i quartieri popolari di Corvetto e Gorla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due nuovi progetti completano e potenziano i piani di recupero delle rispettive aree, rimanendo quindi coerenti rispetto alle previsioni del Pgt senza richiedere alcuna variante, e sono entrambi a zero consumo di suolo. L'idea è quella di ridisegnare la "quota zero" della città, i piani terra, gli accessi ai complessi edilizi e agli edifici pubblici secondo i principi dell'Universal design, che prevede spazi utilizzabili da tutti. "Sono interventi che propongono strategie diverse - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - A Corvetto prevale la scala vasta, il tema delle connessioni e delle cuciture tra le case popolari e i servizi distribuiti nel quartiere. C'è la volontà forte di rendere lo spazio più attraversabile, permeabile, raggiungibile, a piedi e in sicurezza. Nel secondo progetto l'intervento interessa un ambito più limitato nelle dimensioni, più concentrato. Qui vorremmo sperimentare delle azioni che in città non si sono ancora viste: accompagnare il cambio alloggio e la mobilità consensuale nelle case popolari utilizzando la razionalizzazione nell'uso degli alloggi, spostando famiglie piccole che vivono in appartamenti grandi in case più piccole e viceversa. Altro nodo importante - prosegue Rabaiotti - è quello del parco di Villa Finzi, chiamato a diventare un 'parco sociale' tematico, uno spazio che può ospitare servizi per le persone più fragili, in particolare i disabili, invitando alla solidarietà e diventando un luogo che non tema di portare al centro quello che per molto tempo abbiamo tenuto ai margini". (com)