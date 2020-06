Coronavirus: Renzi (Iv), dimissioni Baffi dimostrano che si può fare politica anche senza poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per capire di che pasta siamo fatti noi di Italia viva, vorrei segnalarvi la vicenda di Patrizia Baffi. Consigliera regionale lombarda, viene eletta presidente della commissione d'inchiesta sul coronavirus. Il Partito democratico inizia ad attaccarla perché pretende che quella poltrona tocchi a un loro componente. Patrizia, regolarmente eletta, si dimette perché per noi la politica si può fare anche senza poltrone". Questo uno dei passaggi dell'enews settimanale del leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Com)