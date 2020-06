Germania: Merkel, pacchetto di stimolo è mix fra misure economiche e piano per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mix fra un classico pacchetto di stimolo economico e un piano orientato al futuro che durerà per molti anni. Così il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha descritto le misure adottate in settimana dal governo di Berlino per fronteggiare gli effetti della crisi provocata dal Covid-19. La componente più “classica” del pacchetto di stimolo del governo entrerà in vigore già da quest’anno e resterà valida nel 2021, mentre il programma “orientato al futuro” che prevede uno stanziamento di 50 miliardi di euro è dedicato a due delle direttrici principali indicate anche dall’Unione europea: i cambiamenti climatici e la transizione digitale. Questi due temi “stanno cambiando radicalmente il modo di fare impresa”, ha detto Merkel nel suo podcast pubblicato oggi. Il cancelliere tedesco ha parlato anche della strategia sull’idrogeno, annunciata ieri dall’esecutivo, e della necessità di un più ampio sostegno alle fonti rinnovabili, confermando che aumenteranno gli sforzi a sostegno della digitalizzazione, in particolare nella pubblica amministrazione. “Questi interventi sono possibili solo perché l'economia è stata gestita molto bene negli ultimi anni. Tuttavia, ora dovrebbero aumentare i nuovi debiti”, ha dichiarato Merkel, secondo cui proprio per questo motivo sarà necessario “una sana gestione finanziaria nei prossimi anni”.(Geb)