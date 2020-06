Decreto Scuola: Gelmini (FI), governo crea altro caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Scuola, fortemente voluto dal ministro Azzolina, non dà risposte concrete alle famiglie e agli studenti, crea ulteriore caos, non disegna la riapertura degli istituti a settembre, dimentica colpevolmente le scuole paritarie". Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha commentato l'approvazione a Montecitorio del decreto scuola. "Intanto - ricorda Gelmini - a Prato una maestra porta i bambini di una materna nei parchi della città per leggere loro delle storie e viene brutalmente attaccata dal sindacato. Un gesto di speranza che dovrebbe essere preso ad esempio, viene invece stigmatizzato. C'è ancora molto da fare". (Com)