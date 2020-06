Mobilità: Raggi presenta altri mille monopattini elettrici, a Roma sempre più spostamenti ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma arriva una nuova flotta di 1000 monopattini elettrici. Questa mattina a piazza di Spagna Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha presentato la nuova flotta dell'azienda europea Dott. "Diamo il benvenuto ad altri 1.000 monopattini elettrici che ci faranno muovere in città ad emissioni zero - ha detto Raggi - Il monopattino è un tassello di un puzzle più ampio, quello del Pums e che da qui a dieci anni traghetterà questa città verso la sostenibilità che chiede, con metro, piste ciclabili e mezzi di micro mobilità elettrica". Con l'inizio della fase 2, la mobilità sostenibile si è confermata di fondamentale importanza e grande attualità. "Inizialmente avevamo pensato a un mezzo per i turisti - ha aggiunto Raggi -. Ora il turismo purtroppo ha subito una battuta d'arresto, speriamo in una ripresa il più presto possibile, ma intanto stiamo notando che i romani amano questo mezzo come le biciclette". Per ora Dott ha attivato già 10 partnership con importanti realtà disseminate tra il Centro, Ponte Milvio, Prati e San Giovanni. I monopattini Dott sono oggi disponibili da Ponte Milvio (zona nord) a stazione Ostiense (zona sud), dal Vaticano (zona ovest) a piazza Fiume (zona est): l'area operativa è consultabile con l'app, sulla mappa sono evidenziate le caratteristiche di ogni zona, anche i luoghi in cui non è consentita la sosta. (segue) (Rer)