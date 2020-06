Mobilità: Raggi presenta altri mille monopattini elettrici, a Roma sempre più spostamenti ecologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi di Dott essere a Roma ha un valore simbolico - ha spiegato Andrea Giaretta, general manager di Dott Italia -. Roma è l'origine della civiltà europea, abbiamo portato qui veicoli resistenti e fatto dei pacchetti convenienti per chi vuole usarli sul lungo periodo. Vogliamo aprire una collaborazione lunga nel tempo con l'amministrazione comunale, prendendo del personale dipendente che sarà locale. Copriamo un'area che va da Flaminio a Testaccio, vogliamo rivitalizzare la vita dei quartieri dando la mobilità di ultimo miglio e facendo in modo che la città sia sempre più fruibile". Con l'obiettivo di creare un'offerta inclusiva e accessibile a tutti, oltre la tariffa standard, (Pay per ride, 1 euro di sblocco + 0,19 cent al minuto, ideale per quanti utilizzano il monopattino una tantum) sono state sviluppate due tipologie di pacchetti dal prezzo molto conveniente, pensati per chi usa il servizio con regolarità. Nello specifico ci sono più pacchetti: sblocco free, pacchetto da 2,99, 100 sblocchi gratuiti, valido per 7 giorni; Pass 4 corse, pacchetto da 5,99, 4 corse con sblocco e 15 minuti ciascuna inclusi, valido per 3 giorni. Completa il pacchetto un servizio clienti dedicato tramite app. Le operazioni di ricarica e manutenzione sono gestite internamente dalla Dott con energia 100 per cento green. "Rafforziamo ancora l'offerta di mobilità in sharing con l'arrivo di altri mezzi agili, sicuri ed ecosostenibili, ideali per le distanze brevi e per collegare i nodi del trasporto pubblico - ha sottolineato l'assessore alla Città in movimento di Roma, Pietro Calabrese -. Roma da quando sono stati riaperti gli spostamenti regionali è stata la preferita tra le città d'arte in Italia, perché sono state realizzate più iniziative, anche sulla mobilità, in questi anni. Stiamo accompagnando il cambiamento con l'attuazione del nostro piano straordinario per realizzare 150 chilometri di nuove ciclabili, dove possono circolare anche i mezzi di micromobilità come i monopattini". (Rer)