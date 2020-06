Decreto Scuola: Fontana (M5s), con approvazione investiamo per garantire futuro migliore a paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un lungo e difficile lavoro il decreto Scuola viene approvato oggi alla Camera dei deputati: si tratta di un provvedimento che guarda esclusivamente all'interesse degli studenti, dopo un anno a dir poco complicato a causa dell'emergenza che ha investito il nostro paese". Così in una nota Ilaria Fontana, vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a Montecitorio. "Esami semplificati per concludere il ciclo di fine anno, ma nel rispetto delle regole e della serietà, e concorsi per la selezione di 32 mila docenti fino ad oggi precari, sono solo alcuni degli importanti provvedimenti che contiene il decreto: sono anche previste più tutele anche per gli studenti con disabilità”, ha scritto la deputata, sottolineando che “il nostro paese può assicurarsi un futuro migliore solo investendo nella scuola e nell'istruzione dei giovani, che devono esserne i protagonisti”. Per questo, ha concluso, il mio ringraziamento va al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per il grande lavoro svolto. (Com)