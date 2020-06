Decreto Scuola: Fico, per la prima volta voto anche dal Transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Scuola è appena stato approvato alla Camera, al termine di una seduta fiume iniziata giovedì e conclusa dopo circa 48 ore di lavoro consecutivo. Era la prima volta che i deputati potevano votare dal Transatlantico, una novità che abbiamo introdotto dopo un lungo lavoro per adeguare la Camera dei deputati all'emergenza sanitaria e per rispettare il distanziamento". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine della seduta che ha dato il via libera definitivo al decreto Scuola. "Adesso - aggiunge - una breve pausa nella giornata di domani, e lunedì sarà la volta del decreto Elezioni". (Rin)