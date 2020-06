Fase 3: Giacomoni (FI), divisioni maggioranza indeboliscono il paese e non il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divisioni all'interno della maggioranza non indeboliscono il governo, ma il paese nella trattativa con l'Europa. Così Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera dei deputati e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Forza Italia è una forza concreta: rinunciare ai 37 miliardi del Mes a costo zero sarebbe una follia, e vorrebbe dire non fare gli interessi degli italiani", ha detto. (Com)