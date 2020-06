Kazakhstan: proteste ad Almaty, arrestate decine di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kazakha ha arrestato diverse decine di persone ad Almaty scese in piazza oggi per protestare contro la nuova legge sulle manifestazioni. Il mese scorso il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha promulgato una legge che rimuove l’obbligo di notificare l’organizzazione di una manifestazione nel paese centro-asiatico: l’obbligo è stato sostituito con un avviso da inviare in modo tempestivo alle autorità locali per quei raduni che prevedono di riunire meno di 250 persone. Sebbene la legge sia entrata in vigore effettivamente nella giornata odierna, serviranno in realtà cinque giorni di preavviso per la sua applicazione. Per questo motivo, le persone che stavano manifestando questa mattina ad Almaty avrebbero violato la legge non comunicando alle autorità la loro intenzione di convocare dei raduni e non avrebbero rispettato le regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza provocata dal Covid-19. La polizia, fra cui anche alcune unità antisommossa, ha isolato le principali piazze di Almaty e le strade vicine all'area in cui si erano radunati un centinaio di attivisti, dividendo i manifestanti in gruppi più piccoli. I dimostranti hanno intonato slogan contro l’ex presidente Nursultan Nazarbayev e hanno chiesto le dimissioni del capo dello Stato attualmente in carica, Kassym-Jomart Tokayev. (Res)