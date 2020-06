Brasile: Bolsonaro potrebbe seguire gli Stati Uniti e uscire dall'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe seguire gli Stati Uniti e decidere di abbandonare l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Lo ha dichiarato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a "Cnn Brasile", accusando l'Oms di essere "un'organizzazione politica partigiana". "A cosa serve questa Oms? Qualche giorno fa l'Oms ha raccomandato di non proseguire i test sull'idrossiclorochina e ora ha fatto marcia indietro. (Bisogna solo) prendere i loro soldi e iniziare a pensare diversamente", ha detto Bolsonaro, per il quale "o l'Oms lavora senza pregiudizi ideologici, o ne usciremo. Non abbiamo bisogno di nessuno da fuori che ci dia lezioni sulla salute", ha aggiunto Bolsonaro. Il capo dello Stato brasiliano, che ha ricordato come gli Stati Uniti abbiano già interrotto i finanziamenti all'Oms, denuncia da tempo raccomandazioni da lui considerate esagerate sulla portata della crisi sanitaria del coronavirus. Bolsonaro ha quindi rivendicato la scelta di voler aprire all'uso dell'idroclorochina sin dalle prime fasi della malattia Covid-19, ricordando che la rivista "The Lancet" ha ritirato - per problemi metodologici - l'articolo che aveva spinto la stessa Oms a interrompere le ricerche.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nei giorni scorsi che intende interrompere del tutto le relazioni con l'Oms accusandola di aver protetto la cattiva gestione della Cina del coronavirus. Durante la conferenza stampa convocata lo scorso 29 maggio, Trump ha ribadito che il governo di Pechino ha "continuamente violato" le prose che ha fatto a noi e ad altri Paesi". "Il mondo sta soffrendo per le malefatte del governo cinese", ha detto Trump, citando i danni economici dovuti alla concorrenza sleale del gigante asiatico, i furti della proprietà intellettuale e per ultimo le informazioni nascoste sulla pandemia di Covid-19. "La Cina ha controllo totale dell'Oms", nonostante finanzi l'organizzazione con meno soldi, ha spiegato Trump, che ha dunque annunciato che gli Stati Uniti termineranno le loro relazioni con l'Oms e reindirizzeranno i loro finanziamenti ad altre e più indipendenti organizzazioni sanitarie.Trump ha sospeso i finanziamenti degli Stati Uniti all'Oms il mese scorso, accusandola di promuovere la "disinformazione" cinese sulla pandemia coronavirus. "Se l'Oms non si impegnerà in importanti miglioramenti sostanziali entro i prossimi 30 giorni, farò sì che il mio congelamento temporaneo dei finanziamenti degli Stati Uniti all'Oms sia permanente e riconsidererò la nostra adesione", ha detto Trump in una lettera di quattro pagine indirizzata al segretario generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e pubblicata poco prima delle 23 (le 5 in Italia) sul suo profilo Twitter (seguito da 80 milioni di persone). Nel testo si elencano tutti gli "errori" commessi dall'organizzazione a partire dall'inizio dell'epidemia in Cina. La Cina ha risposto al nuovo attacco del presidente Trump accusandolo di "scaricare la responsabilità" della gestione dell'epidemia di coronavirus e di "infangare" la Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Zhao, hanno fatto "un errore di valutazione" nel cercare di utilizzare la Cina per evitare le proprie responsabilità. (Brb)