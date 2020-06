Auto: stampa tedesca, Volkswagen prepara tagli a investimenti e costi fissi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre gli investimenti nei comparti ricerca e sviluppo e i costi fissi: è questo il piano dell’amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, per fronteggiare gli effetti della crisi provocata dal coronavirus. Il numero uno della casa automobilistica tedesca, secondo quanto riferisce rivista di settore “Automobilwoche”, parlando con alcuni dirigenti ha affermato che gli utili netti del gruppo “continueranno a diminuire almeno sino a luglio a causa della debolezza della domanda”. Peraltro, secondo Diess, non tutti i marchi legati a Volkswagen otterranno un risultato positivo nel 2020 e di conseguenza si punta a una riduzione dei costi generali del 20 per cento. Da settimane c’è molta attenzione in merito alla situazione di Volkswagen, soprattutto dopo che in più di un’occasione i sindacati dei lavoratori dei vari impianti della società automobilistica hanno rigettato possibili nuovi programmi di austerità a danno dei dipendenti. (Geb)