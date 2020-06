Cina: presunte violenze contro cinesi, Pechino sconsiglia viaggi in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha sconsigliato ai suoi cittadini di viaggiare in Australia, sottolineando un aumento del sentimento anti-cinese a causa della pandemia di Covid-19. In un comunicato pubblicato dal ministero della Cultura e del Turismo, il governo di Pechino osserva che di recente in Australia "c'è stato un improvviso aumento di azioni violente e discriminatorie contro i cittadini cinesi e asiatici a causa dell'epidemia di coronavirus". Il ministero invita quindi i turisti cinesi ad aumentare le precauzioni e di evitare viaggi in Australia in questo periodo. Oggi, il governo australiano ha tuttavia smentito le voci di violenze a sfondo razzista contro cinesi. "Milioni di turisti provenienti da ogni angolo del mondo dimostrano la loro fiducia all'Australia come destinazione sicura, accogliente e sorprendente visitandola ogni anno, spesso tornando più volte", ha detto in una nota il governo australiano, respingendo le affermazioni cinesi come "senza fondamento". (Cip)