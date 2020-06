Italia-Messico: Crimi, ci sono le basi per far crescere relazioni fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle e viceministro dell'Interno Vito Crimi ha espresso soddisfazione per l'incontro avuto con l'ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba. "È stato un grandissimo piacere essere stato ospite all'ambasciata messicana in Italia. Ci sono le basi per far crescere le relazioni istituzionali e i rapporti commerciali con un grande paese come il Messico", ha scritto su Twitter. (Res)