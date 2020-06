Slovenia-Italia: ministro Esteri Logar, ottimismo su riapertura confini il 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia fissa la data del 15 giugno per la riapertura dei confini con l’Italia. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri sloveno, Anze Logar, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo Luigi Di Maio, giunto oggi in visita a Lubiana. “Siamo ottimisti e possiamo già fissare l’obiettivo del 15 giugno come data per la riapertura dei confini con l’Italia”, ha detto Logar. Positiva la reazione di Di Maio che ha ringraziato l’omologo “per l’ottimismo che mi ha trasmesso e rassicurato in vista della data del 15 giugno". (Seb)