Regno Unito: principe William ha lavorato in segreto come volontario in un servizio di assistenza

- Il principe William ha rivelato di aver fornito consulenza anonima ai cittadini britannici durante la fase più dura di isolamento sociale e chiusure imposte per fronteggiare l’emergenza provocata dal Covid-19. Il duca di Cambridge ha lavorato come volontario per Shout 85258, un servizio che invia dei messaggi di testo a delle persone in crisi. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e viene utilizzato da migliaia di persone nel Regno Unito. Coloro che ne usufruiscono non conoscono il vero nome dei circa 2 mila volontari di Shout e anche il principe William ha utilizzato uno pseudonimo per non essere identificato e dare comunque un aiuto alle persone più in difficoltà durante la fase di isolamento sociale. (Rel)